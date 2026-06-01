Il Power Hits Estate di Roma è disponibile su RTL 102.5 play

Il Power Hits Estate di Roma si può ascoltare di nuovo su RTL 102.5 play, la piattaforma on demand dell'emittente radiofonica. L’evento musicale si è svolto al Foro Italico e ora è disponibile per la riproduzione online.

Power Hits Estate inaugura ufficialmente la stagione delle alte temperature e dei tormentoni radiofonici, con un evento a ritmo di musica al Centrale del Foro Italico di Roma. Uno spettacolo raccontato anche dalle splendidi immagini dei droni nel cielo durante l’esibizione di Achille Lauro con il suo omaggio alla Città Eterna. Non solo l’autore di Amore disperato a far cantare il pubblico della Capitale. Biagio Antonacci, Arisa, Giorgia, I Pinguini Tattici nucleari, Fulminacci, Ditonellapiaga e tanti altri si sono esibiti a rotazione sul palco, con i ballerini che hanno animato questo evento per tre ore, senza sosta. Una line up di grandi artisti italiani ha fatto ballare tutta Italia, anche grazie alla diretta televisiva in esclusiva sul canale 36 del DTT. 🔗 Leggi su Novella2000.it

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RTL 102.5 Power Hits Estate 2026 Grand Opening

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oggi @LDAilvero e @Aka7evenreal sul palco del foro italico per il RTL102.5 Power Hits Estate x.com

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