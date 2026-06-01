Il posto di Vingegaard nella storia del ciclismo si lega alla sua vittoria in un Grande Giro. La corsa si sviluppa su 21 tappe, con ogni tappa che svela dettagli e indizi sulla possibile vincitrice. I grandi giri sono paragonati a un romanzo giallo, con il mistero di chi si imporrà alla fine. La competizione si svolge tra vari ciclisti, ciascuno contribuendo a svelare il finale durante le tappe.

I grandi giri in un certo senso assomigliano a un romanzo giallo. Tutto, cioè, ruota attorno a un mistero: chi vincerà la corsa? L’indagine si svolge mettendo in fila i vari indizi che i protagonisti svelano lungo le 21 tappe. Alcuni sono chiari: attacchi irresistibili o tonfi in classifica inequivocabili. Ma poi ci sono quelli più criptici: parole dette a mezza bocca; dichiarazioni rilasciate dalle squadre per depistare le altre; elucubrazioni dei media, ripresi e rimescolati da altri, dibattuti, portati sulla bocca di tutti e quindi trasformati in realtà. Proprio come nei gialli, anche nei grandi giri c’è poi un momento della verità, in cui la trama si dipana e il mistero si risolve. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com

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Is Pogaar's Dominance Helping Or Hindering Pro Cycling

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