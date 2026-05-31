La classifica finale del Giro d’Italia 2026 | Vingegaard vince ed entra nella storia A Milan l' ultima tappa

Notizia in breve

Il Giro d’Italia 2026 si è concluso con la vittoria di un ciclista che ha conquistato il suo primo titolo e si è inserito tra i grandi della storia della corsa. L’ultima tappa si è disputata a Milano, segnando la fine della gara. La classifica generale ha visto il vincitore prevalere sugli altri concorrenti, mentre la corsa si è conclusa con il tradizionale arrivo in città. La gara ha attraversato varie tappe, culminando nella prova finale che ha deciso il risultato complessivo.