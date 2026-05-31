La classifica finale del Giro d’Italia 2026 | Vingegaard vince ed entra nella storia A Milan l' ultima tappa
Il Giro d’Italia 2026 si è concluso con la vittoria di un ciclista che ha conquistato il suo primo titolo e si è inserito tra i grandi della storia della corsa. L’ultima tappa si è disputata a Milano, segnando la fine della gara. La classifica generale ha visto il vincitore prevalere sugli altri concorrenti, mentre la corsa si è conclusa con il tradizionale arrivo in città. La gara ha attraversato varie tappe, culminando nella prova finale che ha deciso il risultato complessivo.
Roma, 31 maggio 2026 - Jacques Anquetil, Felice Gimondi, Eddy Merckx, Bernard Hinault, Alberto Contador, Vincenzo Nibali, Chris Froome e da oggi anche Jonas Vingegaard, traguardo celebrato da un'apposita maglia della sua Visma-Lease a Bike, che difende il titolo dopo la vittoria di Simon Yates del 2025: dopo 21 tappe, di cui ben 5 vinte, il Giro d'Italia 2026 certifica l'ingresso del danese nel gotha di coloro che hanno completato la Tripla Corona. Non solo la maglia rosa, che insieme alla propria squadra ha avuto in giornata il primo vero contrattempo dell'edizione incontrando un blocco di traffico sul Grande Raccordo... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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