Un agente di polizia ha spinto a terra una pensionata durante una protesta a Valencia, causando la rottura del setto nasale alla donna. La manifestazione, organizzata dal settore scolastico, si è svolta domenica scorsa. La polizia ha avviato un procedimento disciplinare in seguito alla diffusione di un video che mostra l'agente coinvolto nell'episodio. La protesta ha attirato l’attenzione sull’uso della forza durante le manifestazioni pubbliche.

Un procedimento disciplinare è stato aperto dalla polizia in Spagna, dopo la diffusione di un video in cui un agente spintona una manifestante durante le proteste del mondo della scuola, organizzate domenica scorsa a Valencia. In vari filmati si vede il poliziotto che spinge da dietro una donna – un’insegnante in pensione di 68 anni – che stava tranquillamente camminando nell’area del presidio organizzato in occasione delle trattative all’interno del palazzo della Comunità Valenciana. La 68enne è caduta a terra, ha sbattuto la faccia. Molti colleghi hanno protestato con l’agente e hanno cominciato a gridare “ Vergonya!” (vergogna in valenciano). 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - Il poliziotto spintona a terra la pensionata e lei si rompe il setto nasale: proteste al presidio per la scuola a Valencia

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