Un giovane è stato denunciato e colpito dal Daspo Willy di un anno dopo aver aggredito un altro ragazzo in discoteca a Città di Castello. L’aggressione è avvenuta con una testata, rompendo il setto nasale della vittima. La polizia ha condotto le indagini e adottato misure di prevenzione.

Un giovane denunciato e un anno di Daspo Willy, questo il bilancio di un episodio di aggressione avvenuto nei primi giorni di maggio nei pressi di una discoteca di Città di Castello (Perugia). Il provvedimento è stato disposto dal Questore della Provincia di Perugia a seguito delle indagini della Polizia di Stato, che hanno permesso di ricostruire la dinamica dei fatti e identificare il presunto responsabile. L'intervento a Città di Castello L'identificazione e la denuncia Il Daspo Willy e le misure di prevenzione La finalità delle misure adottate L’intervento a Città di Castello Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato durante una serata all’interno di un locale di Città di Castello (Perugia). 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Aggredisce un giovane in discoteca con una testata e gli rompe il setto nasale a Perugia, il provvedimento

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