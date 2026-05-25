Città di Castello, 25 maggio 2026 - Aveva aggredito un coetaneo in discoteca fratturandogli il setto nasale con una violenta testata: la polizia di Città di Castello ha denunciato un giovane tifernate, classe 2005, e per lui scatta anche il "Daspo Willy". L’attività di indagine ha consentito di ricostruire la dinamica dei fatti accaduti nei primi giorni di maggio nel corso di una serata all’interno del locale, dove il giovane si sarebbe accanito sul rivale provocadogli la lesione del setto nasale. Le indagini. Gli uomini del Commissariato, anche attraverso l’acquisizione delle testimonianze e l’analisi delle immagini della videosorveglianza, sono riusciti ad identificare l’autore dell'aggressione, che è stato denunciato. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Lite in discoteca: gli rompe il setto nasale con una testata. Scatta il Daspo Willy

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rissa in discoteca

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