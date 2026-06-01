La centrale nucleare di Zaporizhzhia è stata colpita da nuovi bombardamenti, secondo quanto riferito. Si registrano danni a infrastrutture e apparecchiature, mentre le autorità locali hanno segnalato un aumento delle tensioni e della presenza militare nella zona. Nessun ferito è stato comunicato, ma la situazione resta sotto osservazione. La centrale, al centro di controversie, continua a essere un punto critico nel conflitto in corso.

Nelle scorse ore la tensione è tornata a salire rispetto alla tenuta della centrale nucleare di Zaporizhzhia, il più grande impianto atomico d’Europa occupato dalle forze russe sin dai primi giorni dell’invasione dell’Ucraina, dopo che il 30 maggio un drone ha colpito il sito, provocando un foro nella parete di uno degli edifici turbine adiacenti all’Unità 6 dell’impianto. Mosca ha attribuito la responsabilità dell’attacco alle forze ucraine. La società nucleare statale russa Rosatom ha affermato che un drone kamikaze ucraino avrebbe colpito la sala turbine dell’Unità 6, provocando una detonazione e danneggiando la struttura esterna dell’edificio. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Il più grande impianto nucleare d’Europa torna nel mirino. Cos’è successo a Zaporizhzia

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FINALMENTE ARRIVA IL NUCLEARE in EUROPA! ANALISI con LUCA ROMANO

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