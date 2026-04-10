L'organizzazione di un concorso di bellezza ha presentato un ricorso urgente contro l’uso del nome

La questione - ha spiegato lo staff dell'artista - è nata da un ricorso cautelare d'urgenza sull'utilizzo del nome presentato dall'organizzazione del concorso ideato da Mirigliani. "Ieri c'è stata un'udienza in tribunale a Roma, quindi - ha detto la cantautrice, arrivata terza all'ultimo Sanremo con Che fastidio! - siamo in trepidante attesa. Ovviamente tengo molto a questo titolo perché è legato alla mia libertà artistica e di espressione, al bisogno di raccontare una questione personale, facendo riferimento a un'immagine universale, ormai entrata nel nostro immaginario comune". Per Margherita... 🔗 Leggi su Milleunadonna.it

© Milleunadonna.it - La “Miss Italia” di Ditonellapiaga nel mirino: ricorso urgente dall'organizzazione del concorso. Ecco cos’è successo

Miss Italia denuncia Ditonellapiaga: cos’è successoDitonellapiaga è stata denunciata da Miss Italia per il disco omonimo: ha offeso il concorso di bellezza? Che fastidio è il brano che Ditonellapiaga...

Miss Italia avvia azioni legali contro Ditonellapiaga: cos’è successoIl concorso Miss Italia ha dato mandato agli avvocati Pieremilio Sammarco e Vincenzo Larocca di intraprendere le più opportune azioni giudiziarie...

Temi più discussi: Ditonellapiaga presenta Miss Italia. Ma è scontro legale con Mirigliani sul marchio del concorso; C'è stata un'udienza al Tribunale di Roma. Non so se il mio disco si potrà continuare a chiamare Miss Italia. Ma parlo di me non del concorso: così Ditonellapiaga; Ditonellapiaga e ‘Miss Italia’, il caso in tribunale: l’artista racconta l’evoluzione della disputa; La 'Miss Italia' di Ditonellapiaga nel mirino del concorso.

La 'Miss Italia' di Ditonellapiaga nel mirino del concorsoDi dischi che hanno per titolo il celebre concorso di bellezza ce ne sono due, uno di Patty Pravo nel 1978 e uno di Jack Savoretti nel 2024, ma nessuno ha alzato un polverone come quello di Ditonellap ... ansa.it

Ditonellapiaga pubblica Miss Italia: ecco il testo che ha spinto Patrizia Mirigliani ad agire per vie legali – AUDIODitonellapiaga pubblica il nuovo album Miss Italia e interviene sulla polemica legale con Patrizia Mirigliani per il titolo del disco: ecco il testo della canzone. gay.it

Miss Italia è ora disponibile ovunque Questo disco è dedicato a chi si sente inadeguato e perso ma ha imparato a ballare sui propri drammi. A chi mi ha scoperta con questo album, a chi mi segue dal primo ma soprattutto a chi ama la musica pop, fieramente x.com

La perfezione, lo sguardo degli altri, la propria identità. “Miss Italia” - il nuovo disco in uscita oggi 10 aprile di Margherita Carducci, in arte Ditonellapiaga - nasce da riflessioni personali e musicali costruite anche attraverso un immaginario anni Duemila. - facebook.com facebook