Un drone russo è entrato nello spazio aereo della Romania e è caduto su un tetto. L'incidente si è verificato durante un conflitto in corso. La caduta del drone ha causato danni alla proprietà, ma non sono stati riportati feriti. Non ci sono state altre conseguenze immediate o coinvolgimenti di persone. L'evento rappresenta un esempio di incidente tecnico in un contesto bellico.

Un drone russo ha sconfinato ed è caduto su un tetto in Romania. Sono piccoli incidenti che in guerra succedono, ma ne hanno fatto una tragedia. Eleana Maggi via email Gentile lettrice, stia a vedere che gli euroimbecilli riusciranno a scatenare una guerra mondiale per un vetro rotto in Romania. Il drone è caduto su un palazzo alla periferia di Galati, vicino al confine ucraino, mentre su Odessa era in corso un attacco russo. Risultato: rotti i vetri di una finestra e due persone leggermente ferite. Anche ammesso che fosse russo, è chiaro che il drone è stato deviato dalla contraerea o è uscito di rotta per un guasto. Nessuna intenzionale aggressione alla Romania. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

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Il Pifferaio Magico

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