Il pifferaio magico

Da lanotiziagiornale.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un drone russo è entrato nello spazio aereo della Romania e è caduto su un tetto. L'incidente si è verificato durante un conflitto in corso. La caduta del drone ha causato danni alla proprietà, ma non sono stati riportati feriti. Non ci sono state altre conseguenze immediate o coinvolgimenti di persone. L'evento rappresenta un esempio di incidente tecnico in un contesto bellico.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Un drone russo ha sconfinato ed è caduto su un tetto in Romania. Sono piccoli incidenti che in guerra succedono, ma ne hanno fatto una tragedia. Eleana Maggi via email Gentile lettrice, stia a vedere che gli euroimbecilli riusciranno a scatenare una guerra mondiale per un vetro rotto in Romania. Il drone è caduto su un palazzo alla periferia di Galati, vicino al confine ucraino, mentre su Odessa era in corso un attacco russo. Risultato: rotti i vetri di una finestra e due persone leggermente ferite. Anche ammesso che fosse russo, è chiaro che il drone è stato deviato dalla contraerea o è uscito di rotta per un guasto. Nessuna intenzionale aggressione alla Romania. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Il Pifferaio Magico

Video Il Pifferaio Magico

Notizie e thread social correlati

Hamelin: il pifferaio magico in scena a RomaA Roma è in scena lo spettacolo teatrale Hamelin, portato in teatro dalla Factory Compagnia Transadriatica.

Jack Antonoff, il pifferaio magico delle popstar mondiali Jack Antonoff è un musicista, produttore e autore conosciuto nel mondo della musica pop.

Temi più discussi: Settimo capitale dei topi. E Zigiotto consiglia alla sindaca un corso con i fratelli Grimm; Ravenswatch viene invaso dai ladri di Songs of Thieves; Risiko Club Ufficiale Il Pifferaio San Cataldo, spazio alle partite amichevoli in attesa del nuovo torneo; Lettere a Iacchite’: Lamezia, la longa manus di Ionà, Mascaro e Daffinà sull’inutile Murone.

’Il pifferaio magico’ al Puccini In scena la celebre fiaba dei GrimmIl pifferaio magico è la più celebre delle fiabe dei fratelli Grimm. A riproporla – oggi dalle 16.45 al Puccini – sono Silvia Baccianti, Alessandro Mazzoni e Lavinia Rosso con regia e musiche di Teo ... lanazione.it

Di Pietro: Berlusconi? E' come pifferaio magico, svolta possibileDi Pietro: Berlusconi? E' come pifferaio magico, svolta possibile Italiani simili a lemming, ma in molti non vogliono più seguirlo Roma, 5 apr. (Apcom) - Berlusconi è come il pifferaio magico. Lo ... ecodibergamo.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web