A Roma è in scena lo spettacolo teatrale Hamelin, portato in teatro dalla Factory Compagnia Transadriatica. Lo spettacolo, vincitore del Premio Eolo 2023, ripropone la storia del pifferaio magico ambientandola in un nuovo contesto. La rappresentazione si concentra sulla narrazione di un episodio tradizionale, interpretata attraverso la performance degli attori e gli elementi scenici. La pièce viene presentata come un evento teatrale di rilievo nella stagione attuale.

Cosa: Lo spettacolo teatrale Hamelin della Factory Compagnia Transadriatica, vincitore del Premio Eolo 2023.. Dove e Quando: Centrale Preneste Teatro, Via Alberto da Giussano 58, Roma. Domenica 19 aprile 2026, doppia replica alle ore 16:00 e alle 18:00.. Perché: Un’indagine teatrale affascinante che rilegge la celebre fiaba del pifferaio magico, svelando i fragili confini tra le rigide regole adulte e la libertà dell’infanzia.. La stagione teatrale romana dedicata alle nuove generazioni si arricchisce di un appuntamento imperdibile, capace di fondere il fascino rassicurante della fiaba con i contorni oscuri del mistero. All’interno della stimolante rassegna Infanzie in gioco 2025-2026, il palcoscenico capitolino si prepara ad accogliere uno dei lavori più premiati e acclamati del recente panorama italiano.🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Hamelin: il pifferaio magico in scena a Roma

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