Jack Antonoff il pifferaio magico delle popstar mondiali 

Jack Antonoff è un musicista, produttore e autore conosciuto nel mondo della musica pop. La sua carriera si è sviluppata attraverso collaborazioni con diverse star internazionali. È stato coinvolto in numerosi progetti musicali, contribuendo alla realizzazione di album di successo. La sua presenza nel panorama musicale è riconosciuta anche al di fuori del suo ruolo di artista solista. Antonoff ha lavorato in studi di registrazione di varie città.

Jack Antonoff è un nome ed una garanzia allo stesso tempo. Antonoff è un musicista, produttore musicale e autore. E la sua arte ha pienamente ridefinito la musica pop, creando un nuovo sound che ha consacrato alcuni artisti allo star system. Come ci è riuscito? L’infanzia e l’amore per la musica . Antonoff nasce in una famiglia ebraica nel 1984 a Bergenfield, nello stato del New Jersey e, come dichiara in un’intervista alla BBC, cresce “in una famiglia normale borghese”, dove si gioca a baseball e si suona la chitarra. Poi, purtroppo, la sorella è travolta da un cancro al cervello che la porta via all’età di 13 anni. Un momento di svolta, quello, per il produttore.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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