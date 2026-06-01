Il pianeta non si salva senza donne | presentazione del libro Prime | dieci scienziate per l' ambiente

Da genovatoday.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Venerdì 5 giugno alle 21 al Centro Sbragi di Cogoleto si terrà la conferenza intitolata “Il Pianeta non si salva senza donne”. L’evento accompagna la presentazione del libro “Prime: dieci scienziate per l’ambiente”, dedicato a dieci donne scienziate che si sono distinte nel campo ambientale. La serata si svolge sul Lungomare Santa Maria e punta a mettere in luce il ruolo delle donne nella tutela del pianeta.

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Venerdì 5 giugno, al Centro Sbragi di Cogoleto (Lungomare Santa Maria), alle ore 21, è ospitato l'evento conferenza “Il Pianeta non si salva senza donne”. Ad ingresso gratuito, è organizzato dall'Associazione Posidonia Cogoleto con il patrocinio del Comune.Il titolo provocatorio dà voce al. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

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