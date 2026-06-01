Il pianeta non si salva senza donne | presentazione del libro Prime | dieci scienziate per l' ambiente
Venerdì 5 giugno alle 21 al Centro Sbragi di Cogoleto si terrà la conferenza intitolata “Il Pianeta non si salva senza donne”. L’evento accompagna la presentazione del libro “Prime: dieci scienziate per l’ambiente”, dedicato a dieci donne scienziate che si sono distinte nel campo ambientale. La serata si svolge sul Lungomare Santa Maria e punta a mettere in luce il ruolo delle donne nella tutela del pianeta.
Venerdì 5 giugno, al Centro Sbragi di Cogoleto (Lungomare Santa Maria), alle ore 21, è ospitato l'evento conferenza “Il Pianeta non si salva senza donne”. Ad ingresso gratuito, è organizzato dall'Associazione Posidonia Cogoleto con il patrocinio del Comune.Il titolo provocatorio dà voce al. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
The Venetians by M. E. Braddon | A Tale of Passion, Power & Intrigue in Venice |Full audiobook
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In questi ultimi giorni di maggio e poi per la prima metà di giugno avremo la possibilità di osservare il piccolo ed elusivo pianeta Mercurio! Orbitando così vicino al Sole non si trova mai troppo lontano da esso, costringendoci a cercarlo sempre nel bagliore del t facebook
Una cosa che davvero non avevo messo in conto arrivando sui social, è che se posto una foto ci potrebbe essere qualcuno all'altro capo del pianeta che si sta masturbando pensando a me già dopo pochi minuti. La prossima volta che ne postate una, pensate x.com
Ho scritto la mia interpretazione di come i film di Pianeta delle scimmie siano cambiati nel tempo sul mio sito web. Fammi sapere cosa ne pensi. reddit
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