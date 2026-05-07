Sentire in un ambiente immersivo sabato 9 maggio presentazione del libro di Luigi Agostini al Conservatorio Mascagni
Prosegue la rassegna "Risonanze. Incontri d'autore al Mascagni", curata dal professor Fabio De Sanctis De Benedictis, con un nuovo appuntamento in programma sabato 9 maggio alle 16 nell'Aula 6 del Conservatorio Pietro Mascagni.Ospite dell'incontro sarà Luigi Agostini, che presenterà il volume.🔗 Leggi su Livornotoday.it
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