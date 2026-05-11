Presentazione libro Scienziate con Bird & bird

La law firm internazionale Bird & Bird è lieta di ospitare la presentazione del libro "Scienziate - Storie di vita e di ricerca" di Elena Cattaneo. Farmacologa, biologa, Accademica dei Lincei, docente all'Università degli Studi di Milano e senatrice a vita dal 2013: Elena Cattaneo ha raccolto in.🔗 Leggi su Milanotoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Friction cbse Class 8 Science English Summary in 10 minutes Quick Revision

Notizie correlate

Brad Bird torna: il noir spaziale con Johansson e RockwellNetflix ha svelato nuovi dettagli sul progetto animato Ray Gunn, il film diretto da Brad Bird che vedrà la partecipazione di Sam Rockwell e Scarlett...

Monopattini, Firenze: stop al servizio in sharing. Bird: “Restiamo qui con noleggio privato”Stop da domani, primo aprile 2026, a Firenze al servizio di monopattini elettrici in sharing attivo in città.

Argomenti più discussi: Ingegnere e scienziate, numeri in crescita nei Paesi europei; Vietato dire Non puoi capirlo. La scienza per tutti all'Internazionale Kids, aiuta (anche) ad affrontare l'ecoansia; Eventi segnalati dai Comuni; Ilaria Capua: Non sono più quella di prima. E finalmente ho capito come ragionano i maschi.