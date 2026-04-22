In Abruzzo, la presenza di molte case vuote rappresenta un problema che rallenta il mercato immobiliare. La scarsità di alloggi pubblici e l’aumento dei canoni di affitto contribuiscono a creare difficoltà per le persone con minori risorse. Questa situazione evidenzia una divisione tra chi possiede immobili sfitti e chi fatica a trovare una sistemazione adeguata. La problematica coinvolge diverse aree della regione e interessa in modo particolare le fasce più vulnerabili della popolazione.

L’emergenza abitativa in Abruzzo sta delineando un quadro di profonda frammentazione sociale, dove l’insufficienza dell’edilizia residenziale pubblica e la scalata dei canoni di locazione mettono sotto pressione le fasce più fragili della popolazione. Mentre il mercato delle compravendite mostra segnali di crescita differenziati tra le province, la difficoltà di trovare soluzioni accessibili sta colpendo duramente anziani con pensioni minime, studenti universitari e nuclei familiari con redditi instabili. Il paradosso del patrimonio pubblico tra disponibilità e disuso. Un’analisi dettagliata dei dati dell’Agenzia delle Entrate rivela un divario critico tra la quantità di alloggi esistenti e la loro effettiva capacità di rispondere alla domanda sociale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Abruzzo: il paradosso delle case vuote che blocca il mercato

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TGR Abruzzo del 22/04/2026 ore 14:00 x.com