Il doppio flop che blocca la Juventus | David e Openda sono un rebus da 40 milioni per Comolli

La Juventus ha investito circa 40 milioni di euro in David e Openda, due attaccanti acquistati per rinforzare l’attacco. Tuttavia, entrambi i giocatori non hanno ancora dato i risultati sperati e il loro rendimento non ha soddisfatto le aspettative. La società si trova ora di fronte a una situazione complessa, con i due acquisti che non hanno ancora trovato spazio e che rappresentano un problema economico e tecnico. La gestione di questa operazione rimane sotto osservazione.

La scommessa multimilionaria della Juventus sulle vie del gol si è trasformata in un vicolo cieco. La scorsa estate la dirigenza bianconera aveva ridisegnato l’attacco consegnando a Luciano Spalletti due profili di prima fascia internazionale come Jonathan David e Loïs Openda, ma il campo ha emesso un verdetto impietoso. Come analizzato dal giornalista Giovanni Guardalà negli studi di Sky Sport, l’annata dei due centravanti è stata fallimentare sotto il profilo del rendimento e ora i vertici di Torino si trovano a gestire una grana finanziaria non indifferente, stretti tra la necessità di sfoltire la rosa e l’obbligo di salvaguardare il bilancio. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

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