Due fidanzati provenienti dal New Jersey sono arrivati sul lago per il loro matrimonio, ma poche ore prima della cerimonia hanno subito un furto. I ladri hanno svuotato l’auto della coppia, portando via l’abito da sposa e altri effetti personali. La coppia si trovava sul luogo da poco tempo, quando si sono resi conto del furto. La polizia sta indagando sulla vicenda e ha già raccolto alcune testimonianze. La cerimonia è stata rimandata a causa dell’accaduto.

Doveva essere il giorno più felice, quello preparato a lungo e immaginato in ogni minimo dettaglio, ma per due turisti del New Jersey, il matrimonio sul lago di Como ha riservato un'amara sorpresa. A poche ore dalla cerimonia, infatti, la coppia si è ritrovata derubata di parte dei bagagli, a causa di un furto nella loro auto. Tra gli effetti personali sottratti c’era anche l’abito da sposa, il vestito scelto per la cerimonia in programma nel pomeriggio. Poi, tutto è accaduto rapidamente. Tutto è iniziato nel pomeriggio di mercoledì, dopo che i due fidanzati americani hanno lasciato i propri effetti personali all'interno dell'auto. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Como, il giallo dell'abito di nozze scomparso: derubati a poche ore dal matrimonio

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Mujer eligio entre un hombre millonario y su novio pobre y lo perdió todo

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