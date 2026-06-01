il paese alla larga dalle misure assistenzialiste

Il governo ha deciso di non adottare misure assistenzialiste, preferendo mantenere un approccio basato sul confronto diretto con l’industria. Il dialogo tra le parti si svolge in modo aperto e trasparente, con l’obiettivo di trovare soluzioni condivise senza ricorrere a interventi di sostegno economico. La comunicazione tra settore pubblico e privato si concentra su discussioni che mirano a migliorare le condizioni del settore senza interventi assistenziali.

Il dialogo, sempre opportuno, tra industria e governo deve avere le caratteristiche del confronto schietto, trasparente, propositivo. Il che presuppone rispetto dei rispettivi ruoli. E, soprattutto, rispetto assoluto verso la libertà di fare impresa all'interno del perimetro condiviso di regole precise e chiare. Dico questo alla luce dell'assemblea generale di Confindustria dove è intervenuta il premier Giorgia Meloni. Industriali e primo ministro hanno condiviso la preoccupazione di un possibile rallentamento della crescita economica dovuto al drammatico scenario internazionale. I costi elevati dell'energia sono un fattore assai penalizzante sulle attività produttive. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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