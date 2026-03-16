Malta ha emesso un avviso ai pescatori, chiedendo di mantenere distanza da una petroliera russa alla deriva tra Malta e la Libia. La nave trasporta circa 700 tonnellate di carburante ed è sospettata di essere stata colpita da un missile. Le autorità maltese segnalano che la situazione è potenzialmente esplosiva e richiede attenzione immediata.

Roma, 16 marzo 2026 – Malta è in allarme e avverte i pescatori di tenersi alla larga dalla petroliera russa, che trasporta circa 700 tonnellate di carburante, e che si sospetta sia stata colpita da un missile tra Malta e la Libia. All'inizio di questo mese, la Arctic Metagaz, una petroliera che si ritiene facesse parte della flotta ombra russa, è esplosa dopo essere stata attaccata dal fuoco nemico, forse colpita da un ‘barchino elettronico’ ucraino. La Direzione Porti e Navigazione di Malta ha poi avvertito i naviganti che la nave alla deriva "non era sotto controllo" e operava senza il segnale NUC. Si tratta di un segnale visivo utilizzato in genere per indicare che una nave non è in grado di manovrare. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Petroliera russa alla deriva, Malta in allarme. L’avviso ai pescatori: “State alla larga, può esplodere da un momento all’altro”

Articoli correlati

Leggi anche: “Rischi enormi da Artic Metagaz, può esplodere”: allarme di Mantovano sulla petroliera russa alla deriva nel Mediterraneo

Petroliera russa alla deriva nel Mediterraneo: allarme tra Linosa e Malta, vertice urgente a Palazzo ChigiLa petroliera russa «Arctic Metagaz» , carica di 900 tonnellate di gasolio e con due serbatoi di gas liquefatto a bordo , continua a spostarsi...

Tutto quello che riguarda Petroliera russa

Temi più discussi: Petroliera russa alla deriva vicino a Linosa, cosa sappiamo finora; Mediterraneo, nave metaniera russa alla deriva. Italia: 'Monitoriamo'; Petroliera russa alla deriva tra Lampedusa e Malta (senza equipaggio); Lampedusa, petroliera russa alla deriva: a bordo 900 tonnellate di gasolio | Palazzo Chigi: Condividiamo con Malta il monitoraggio.

Petroliera russa alla deriva tra Malta e Lampedusa: si teme il disastro ambientaleE’ emergenza nel Mediterraneo, dove la petroliera russa Arctic Metagaz è alla deriva tra Malta e Lampedusa. La nave, lunga 277 metri e carica di gas naturale liquefatto e priva di equipaggio, è alla d ... notizie.it

Petroliera russa Arctic Metagaz alla deriva nel Mediterraneo: rischio esplosioneUna petroliera russa danneggiata, la Arctic Metagaz, trasportante gas naturale liquefatto, si trova attualmente alla deriva nel Mediterraneo e potrebbe avvicinarsi alle coste di Malta. L'imbarcazione ... msn.com

Si allontana dalle acque SAR italiane la petroliera russa Arctic Metagaz, danneggiata e alla deriva da giorni nel Mediterraneo senza equipaggio. Attualmente si muove in zona SAR maltese (non lontana da Linosa, nel canale di Sicilia), senza segnalazioni di s x.com

Si allontana dalle acque SAR italiane la petroliera russa Arctic Metagaz, danneggiata e alla deriva da giorni nel Mediterraneo senza equipaggio. Attualmente si muove in zona SAR maltese (non lontana da Linosa, nel canale di Sicilia), senza segnalazioni di s - facebook.com facebook