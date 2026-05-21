Il Decreto Fiscale è legge ok della Camera | dalle tasse alla rottamazione tutte le misure

La Camera ha approvato definitivamente il Decreto Fiscale con 132 voti favorevoli e 81 contrari. Il decreto, già sostenuto dal governo attraverso la fiducia, è diventato legge senza modifiche rispetto alla versione approvata dal Senato. La normativa riguarda diverse misure, tra cui aspetti fiscali e la procedura di rottamazione. La sua approvazione segna il passaggio finale di un provvedimento che contiene modifiche in materia di tasse e altre questioni fiscali.

La Camera ha approvato in via definitiva il Decreto Fiscale con 132 voti a favore e 81 contrari. Il provvedimento, che aveva già incassato la fiducia del governo, è stato dunque convertito in legge senza modifiche rispetto alla versione licenziata dal Senato. Tra le misure spiccano l’ampliamento della rottamazione quinquies alle multe e ai tributi di Regioni ed enti locali (comprese Imu e Tari ) e la revisione del calendario per l’adesione al concordato preventivo, nonché la sospensione della tassa sui piccoli pacchi extra Ue fino al 30 giugno. Ecco una panoramica sul contenuto del decreto. Cosa prevede il Decreto Fiscale convertito in legge. Quando si parla di Decreto Fiscale si fa riferimento al disegno di legge di conversione n. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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Tutto quello che c é da sapere sulla rottamazione quinquies del 2026

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