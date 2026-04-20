Oristano | 28 milioni per il nuovo volto delle case popolari

Oggi a Oristano è stato annunciato un investimento di 28 milioni di euro destinato al progetto RinnovArea, che prevede la riqualificazione delle abitazioni popolari nella zona. L’assessore regionale ai Lavori pubblici ha illustrato l’iniziativa presso la sede di Area in via Tempio, spiegando i dettagli del piano e gli obiettivi di miglioramento delle strutture abitative. La presentazione ha coinvolto rappresentanti delle istituzioni e operatori del settore edilizio.

L’assessore regionale ai Lavori pubblici Antonio Piu ha presentato stamattina, nella sede di Area in via Tempio, il piano RinnovArea volto alla riqualificazione delle case popolari. Per la provincia di Oristano è previsto un investimento complessivo superiore a 28 milioni di euro che interesserà circa 2.500 alloggi, con una prima fase focalizzata su 211 appartamenti. I cantieri attivi e la distribuzione territoriale dei fondi. Le operazioni sul campo sono già iniziate. Il 17 aprile sono stati avviati i primi lavori per un valore di 1,1 milioni di euro, concentrati su 72 unità abitative in via Quasimodo a Oristano (755mila euro), 60 appartamenti in via Monsignor Cogoni (71mila euro), 5 in corso Vittorio Emanuele (267mila euro) e un singolo intervento a Samugheo in via Salvemini.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Oristano: 28 milioni per il nuovo volto delle case popolari Notizie correlate Case popolari: opportunità da quindici milioni per il territorio di ArezzoArezzo, 13 marzo 2026 – Importanti novità in arrivo per il patrimonio di edilizia residenziale pubblica della provincia di Arezzo. Piombino, asta da 1,1 milioni: il destino di 20 case popolariIl prossimo 20 maggio, a Montelupo Fiorentino, si deciderà il destino di un intero complesso abitativo situato a Piombino, in via Ischia.