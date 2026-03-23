Case popolari sul piatto tre milioni di euro per sistemare 54 alloggi

Quasi tre milioni di euro per restituire alla città 54 appartamenti di edilizia residenziale pubblica. La Giunta comunale ha approvato una delibera che dà il via alla progettazione degli interventi di riatto e ristrutturazione di una serie di alloggi Erp distribuiti in diversi quartieri cittadini, con lavori che interesseranno immobili in via Ruggeri, via Befagna, via Polacco, via Bajardi, via Rizzo, via Zacconi, via Curie, via Acquette, via Pizzamano e via Malibran. L’investimento complessivo ammonta a 2.932.858 euro e comprende opere di manutenzione straordinaria, ristrutturazione interna ed efficientamento energetico, elemento ormai centrale in ogni intervento sul patrimonio abitativo pubblico. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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