Mercato Torino non solo Simeone | anche Vlasic può partire! I club in agguato e l’incognita Mondiale

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La Stampa. . A Torino il mercato immobiliare è in buona salute, si comprano più case e i prezzi al metro quadro sono in leggero rialzo in tutte le zone della città. Per dirla con un numero, nel 2025 sono state 16.150 le compravendite in ambito residenziale, +7% facebook