Milan dal rinnovo al rischio cessione | senza Allegri anche Maignan può partire

Il Milan potrebbe perdere anche il portiere Maignan se la società decidesse di cedere la squadra senza l’allenatore Allegri. La possibile partenza di Allegri, in carica fino a fine stagione, apre a cambiamenti nella rosa, con l’eventualità che alcuni giocatori chiave siano venduti o trasferiti. La situazione attuale riguarda anche il rinnovo contrattuale di alcuni elementi e possibili scambi di mercato, ma non ci sono ancora decisioni ufficiali in merito.

La rivoluzione di Gerry Cardinale sta facendo perdere diverse certezze al Milan. L'eliminazione dalla prossima Champions League, certificata dal ko interno contro il Cagliari, ha spinto il proprietario del club a fare tabula rasa: via Giorgio Furlani, Geoffrey Moncada, Igli Tare e Massimiliano Allegri. Una reazione a catena che adesso rischia di trascinare via anche Mike Maignan, il cui futuro a Milano non è più così solido, nonostante un rinnovo firmato da pochissimo. A far scattare l'allarme tra i tifosi è stato un post pubblicato sui social da portiere. Maignan ha salutato l'anno esprimendo tutta la sua delusione per i traguardi mancati, chiudendo con un "Prima o poi, il Milan risorgerà" che a tanti è sembrato un messaggio d'addio. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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MERCATO Milan: Sta per Firmare Capolavoro Tare! Nkunku ha Deciso!

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