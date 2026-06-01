Il nodo dell’urbanistica Regione pronta alla riforma | Snelliamo la burocrazia | No allentate i controlli

La regione lombarda si appresta a approvare una legge che modifica le regole sulla Valutazione di Impatto Ambientale. La nuova normativa mira a semplificare i processi e ridurre i controlli, con l’obiettivo di snellire la burocrazia legata alle procedure urbanistiche. La riforma coinvolge ruoli e gerarchie nel procedimento, che riguarda la valutazione preliminare prima di realizzare infrastrutture e opere pubbliche. Nessuna data ufficiale è ancora stata comunicata.

Il centrodestra lombardo è pronto ad approvare un progetto di legge che ridisegna regole, ruoli e gerarchie di un procedimento che da sempre va manovrato con cura: quella Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) che precede la realizzazione di infrastrutture e opere pubbliche. Il primo via libera al provvediemento è arrivato dalla Commissione Ambiente del Consiglio regionale, con i soli voti della maggioranza. Contrarie le opposizioni. In sintesi: per il centrodestra, il progetto di legge semplifica e snellisce la burocrazia legata alla VIA, rafforza il ruolo della Regione e rende più concreto il supporto della stessa ai piccoli Comuni. Il... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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