Schifani rilancia la lotta alla mafia | La Regione pronta a rifinanziare il fondo antiracket

Da dayitalianews.com 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Regione Siciliana ha annunciato il rifinanziamento del fondo antiracket, destinato a coprire indennizzi per danni a immobili e mezzi di trasporto causati da attentati mafiosi. La decisione fa seguito alla richiesta di rafforzare le risorse dedicate alla lotta contro le intimidazioni e il racket. La misura mira a sostenere le vittime di atti criminosi legati alla criminalità organizzata. Nessuna data precisa è stata comunicata riguardo all’effettiva disponibilità delle nuove risorse.

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ABBONATI A DAYITALIANEWS Nuove risorse contro intimidazioni e racket. La Regione Siciliana è pronta a rifinanziare il fondo destinato agli indennizzi per chi ha subito danni a immobili e mezzi di trasporto a causa di attentati mafiosi. L’annuncio è stato fatto dal presidente della Regione, Renato Schifani, durante la seduta della Commissione regionale Antimafia ospitata nell’istituto comprensivo di Sferracavallo, a Palermo. L’incontro arriva dopo i numerosi episodi di intimidazione e violenza registrati negli ultimi mesi nella borgata marinara e in diversi Comuni della fascia costiera palermitana. Indennizzi per le vittime di attentati mafiosi. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

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