Urbanistica il nodo danno erariale per le ParkTower di Crescenzago Somma dimezzata | 175mila euro

A Milano, il Comune ha deciso di ridurre del 50% gli oneri richiesti ai costruttori per il progetto delle ParkTower a Crescenzago. La somma complessiva dell’indennizzo che si doveva versare è passata da circa 350 mila euro a 175 mila euro. La questione riguarda un possibile danno erariale legato a una decisione che ha modificato gli importi previsti inizialmente.

Milano – La scelta del Comune di rivedere gli oneri chiesti al costruttore ha dimezzato il presunto danno erariale contestato dalla Procura presso la Corte dei Conti della Lombardia a tre dipendenti di Palazzo Marino, i primi a finire sotto accusa davanti alla magistratura contabile, per il progetto delle Park Towers di Crescenzago: dalla somma totale iniziale di circa 300mila euro agli attuali 175mila euro, che in caso di condanna verrebbe ulteriormente tagliata del 70% per effetto della discussa riforma Foti. Se il costruttore verserà il dovuto a Palazzo Marino, però, si estinguerebbe il giudizio, perché risulterebbe sanato il presunto danno, “salvando“ così i dipendenti comunali dal rischio di una condanna al risarcimento chiesta giovedì scorso dalla Procura guidata da Paolo Evangelista.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Urbanistica, il nodo danno erariale per le ParkTower di Crescenzago. Somma dimezzata: 175mila euro Notizie correlate Urbanistica a Milano, chieste otto condanne per la Torre Stresa. I pm: “Uno scempio intollerabile” e un “danno erariale per le casse del Comune”Uno “scempio territoriale intollerabile”, realizzato in violazione dei “doveri di solidarietà sociale” sanciti dalla Costituzione, perché pagato... Urbanistica, il maxi-danno erariale: "Dieci istruttorie, caso complesso". Faro anche sugli oneri non aggiornatiLa contestata "riforma Foti" della Corte dei Conti potrebbe far sentire i suoi effetti anche sulle istruttorie con al centro un presunto danno...