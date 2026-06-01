Il Museo di San Sebastiano de’ Bini torna ad aprire le proprie porte con una visita speciale

Da firenzetoday.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Museo di San Sebastiano de’ Bini riapre domenica 7 giugno 2026 alle 16:00 con un evento speciale. Dopo il tutto esaurito della visita in anteprima, il museo torna ad accogliere i visitatori per un’altra apertura straordinaria. La prima visita aveva attirato molto interesse e registrato grande affluenza. La nuova apertura è programmata per lo stesso orario e prevede un percorso dedicato al pubblico.

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Dopo il grande successo della visita in anteprima che ha registrato il tutto esaurito e un forte interesse da parte del pubblico, il Museo di San Sebastiano de’ Bini torna ad aprire le proprie porte con un nuovo appuntamento speciale in programma domenica 7 giugno 2026 alle ore 16:00. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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