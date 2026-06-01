Il Museo di San Sebastiano de’ Bini torna ad aprire le proprie porte con una visita speciale

Notizia in breve

Il Museo di San Sebastiano de’ Bini riapre domenica 7 giugno 2026 alle 16:00 con un evento speciale. Dopo il tutto esaurito della visita in anteprima, il museo torna ad accogliere i visitatori per un’altra apertura straordinaria. La prima visita aveva attirato molto interesse e registrato grande affluenza. La nuova apertura è programmata per lo stesso orario e prevede un percorso dedicato al pubblico.