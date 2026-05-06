Museo gremito per l' anteprima | successo per la riapertura di San Sebastiano de' Bini

Sabato 2 maggio si è svolta al Museo di San Sebastiano de’ Bini una visita guidata straordinaria, condotta dal direttore artistico del Festival Il Magnifico. L’evento ha registrato un’affluenza superiore alle aspettative, con il museo completamente gremito di visitatori. La riapertura è stata accompagnata da un grande interesse pubblico, che ha portato alla partecipazione di numerose persone nel corso della giornata.

Un successo oltre ogni aspettativa ha accompagnato la visita guidata straordinaria che si è svolta sabato 2 maggio, al Museo di San Sebastiano de’ Bini, nel cuore dell’Oltrarno condotta da Leonardo Margarito Direttore Artistico del Festival Il Magnifico. L’iniziativa, inserita in "extra Festival".🔗 Leggi su Firenzetoday.it Notizie correlate Visita guidata straordinaria a Firenze: anteprima esclusiva al Museo di San Sebastiano de’ Bini prima della riaperturaIl Festival Il Magnifico offre un'altra esperienza unica alla città di Firenze: l’appuntamento è fissato per Sabato 2 maggio alle ore 16:00, presso... Tesori dell’Oltrarno: anteprima esclusiva al Museo San Sebastiano? Cosa sapere Leonardo Margarito guida visita al Museo San Sebastiano de’ Bini sabato 2 maggio. Contenuti e approfondimenti Si parla di: Museo gremito per l'anteprima: successo per la riapertura di San Sebastiano de' Bini. Importante acquisto del Museo Regionale di Messina: arriva il San Sebastiano di Antonio de SalibaLa Regione Siciliana acquista per 100 mila euro un importante San Sebastiano di Antonio de Saliba. L’opera raggiungerà la collezione del Museo Accascina, dove entrerà nella sezione dedicata ad ... finestresullarte.info Il San Sebastiano di Antonio de Saliba al Museo Accascina di MessinaMESSINA – Un nuovo capolavoro arricchisce la collezione del Museo Accascina di Messina. Si tratta del San Sebastiano di Antonio de Saliba, pittore attivo tra la fine del Quattrocento e i primi decenni ... newsicilia.it