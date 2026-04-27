Visita guidata straordinaria a Firenze | anteprima esclusiva al Museo di San Sebastiano de’ Bini prima della riapertura

Sabato 2 maggio alle ore 16:00 si svolgerà una visita guidata straordinaria al Museo di San Sebastiano de’ Bini, situato in Via Romana 10 nel quartiere dell’Oltrarno a Firenze. L’evento si inserisce nel programma del Festival Il Magnifico e rappresenta un’occasione per esplorare in anteprima le collezioni del museo prima della riapertura ufficiale. La partecipazione richiede la prenotazione e si terrà presso il museo parrocchiale d’arte sacra dell’Oratorio di San Sebastiano.

Il Festival Il Magnifico offre un'altra esperienza unica alla città di Firenze: l’appuntamento è fissato per Sabato 2 maggio alle ore 16:00, presso il Museo parrocchiale d’arte sacra dell’Oratorio di San Sebastiano de’ Bini in Via Romana 10, nel cuore dell’Oltrarno (prenotazione obbligatoria.🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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