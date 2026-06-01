Il muro di Gasperini blinda la Roma | perché Mile Svilar è diventato l’unico vero intoccabile del mercato

La Roma ha deciso di non vendere il portiere Mile Svilar, considerato l’unico elemento incedibile nel mercato. La società deve rispettare un accordo di settlement agreement e realizzare un ricavo entro il 30 giugno, ma ha scelto di mantenere il portiere, che rappresenta un punto fermo nella rosa. La decisione si inserisce nel rispetto di queste restrizioni, evitando di cedere il giocatore nonostante le esigenze di bilancio.

Il mercato della Roma deve fare i conti con la clessidra del settlement agreement e l’obbligo di fare cassa entro il 30 giugno, ma c’è un confine che la dirigenza non ha alcuna intenzione di superare. Mile Svilar resta dove si trova. Come rivelato da La Repubblica, il portiere serbo-belga è stato inserito da Gian Piero Gasperini nella ristrettissima lista degli imprescindibili, insieme a Malen, la colonna portante su cui edificare la squadra della prossima stagione. A Trigoria non è mai arrivata una proposta formale capace di far tremare i polsi e, in assenza di un’offerta fuori da ogni logica di mercato, la linea societaria rimane trincerata dietro un rifiuto categorico a qualsiasi ipotesi di trasferimento. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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