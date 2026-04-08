Roma bivio Champions | Gasperini ritrova Dybala ma Svilar è sul mercato

Nella capitale, il weekend si presenta come un momento decisivo per la corsa alla Champions League, con l’allenatore che potrà contare di nuovo sull’attaccante dopo un periodo di assenza. Nel frattempo, il portiere belga è stato inserito tra i giocatori in uscita, mentre la squadra affronta le sfide sia sul campo che fuori, tra ambizioni europee e questioni di mercato.

Il weekend della Roma si gioca sul doppio binario della speranza Champions e della tensione diplomatica tra Trigoria e il Texas. Nonostante il meteo avverso e la scure del 5-2 subito a San Siro, il calendario del prossimo turno offre a Gian Piero Gasperini l’occasione del controsorpasso: l’impegno interno contro il Pisa, unito agli scontri diretti Atalanta-Juventus e Como-Inter, potrebbe riportare i giallorossi a ridosso del quarto posto. Il tecnico punta tutto sui rientri fondamentali di Manu Koné, Paulo Dybala e Wesley, attesi in gruppo dalla prossima settimana per tentare l’assalto finale a un piazzamento europeo che sposti gli equilibri del bilancio. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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