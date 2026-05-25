La gioia Champions di Mile Svilar | La Roma è da vertice l’anno prossimo ci rivediamo in Europa

Il portiere della Roma, Mile Svilar, ha festeggiato la qualificazione in Champions League, conquistata con la vittoria sul Verona. La squadra torna in Europa dopo un lungo periodo di assenza. Svilar ha commentato che la Roma è da vertice e ha annunciato il ritorno in Europa per la prossima stagione. La qualificazione è stata raggiunta matematicamente grazie al risultato in campo.

Il portiere della Roma, Mile Svilar, ha celebrato ieri sera la matematica qualificazione alla prossima Champions League ottenuta grazie alla vittoria sul campo del Verona, un traguardo storico che permette al club giallorosso di tornare nell’Europa che conta dopo una lunga assenza. Intervenuto ai microfoni dell’emittente radiofonica Tele Radio Stereo nel corso della nota trasmissione Te la do io Tokyo, l’estremo difensore è ritornato sull’importanza del risultato ottenuto al Bentegodi, confermando la sua permanenza nella Capitale per la prossima stagione agonistica e dedicando il successo alla tifoseria romanista, considerata una componente fondamentale per la crescita strutturale della squadra. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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ROMA IN CHAMPIONS: LA GIOIA INCONTENIBILE DI SVILAR CON I TIFOSI

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Quel decatleta di Mile SvilarDurante una partita di calcio, il portiere Mile Svilar si distingue per la sua attività in campo, dimostrando che il ruolo non è solo statico.

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