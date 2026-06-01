il montevarchi va alla ricerca di giovani top

Gli Juniores del Montevarchi sono stati eliminati a Piacenza nella fase nazionale dopo la fine del campionato. La squadra, guidata dall’allenatore Daniele Visani, ha concluso la competizione senza passare il turno. La partita si è svolta in questa località, segnando la fine del percorso per i giovani calciatori del club. Ora si cercano nuove opportunità per i talenti emergenti.

È finita a Piacenza l’avventura degli Juniores del Montevarchi allenati da Daniele Visani nella fase nazionale post campionato. Approdati in Emilia dopo la sconfitta casalinga per 2-0 subita dallo Scandicci, gli under 19 rossoblù hanno perso con lo stesso risultato il secondo confronto del triangolare che mette in palio l’accesso alle semifinali. Nella gara griffata dalla doppietta dell’attaccante emiliano Trombetta, gli aquilotti non hanno lesinato impegno e generosità. Questa la formazione iniziale dei montevarchini: Neri, Carotti, Gherghina, Degli Innocenti, Mariniello, Simoni, Broccatelli, Sarti, Fracassi, Maramarco e Pacifico. Alcuni di... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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