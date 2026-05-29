Un posto al sole le anticipazioni dell’1 giugno 2026 | Alberto va alla ricerca di Anna
Il 1° giugno 2026, nella soap “Un posto al sole”, un personaggio di nome Alberto si mette alla ricerca di Anna. La puntata va in onda come ogni lunedì sera su Rai 3, una delle serie più longeve e seguite della rete, in onda dal 1996.
Torna l’appuntamento del lunedì sera con Un posto al sole, la storica soap di Rai 3 che accompagna il pubblico dal 1996 e continua a essere uno dei titoli più amati della rete. Alle 20.50 ritroviamo i protagonisti della serie ambientata a Napoli, città che fa da cornice alle storie girate e prodotte da Rai Fiction, Fremantle e dal Centro di Produzione Rai partenopeo. Ecco le anticipazioni di lunedì 1 giugno 2026. Nella puntata precedente del 29 maggio 2026. Venerdì 29 maggio abbiamo lasciato i protagonisti di Un posto al sole così. Dopo aver letto un messaggio di Vanni, Raffaele, geloso, litiga con la moglie e la tensione nella coppia esplode. 🔗 Leggi su Dilei.it
Un posto al sole anticipazioni 4-8 maggio 2026: Alberto diviso tra Anna e Gianluca
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