Torna l’appuntamento del lunedì sera con Un posto al sole, la storica soap di Rai 3 che accompagna il pubblico dal 1996 e continua a essere uno dei titoli più amati della rete. Alle 20.50 ritroviamo i protagonisti della serie ambientata a Napoli, città che fa da cornice alle storie girate e prodotte da Rai Fiction, Fremantle e dal Centro di Produzione Rai partenopeo. Ecco le anticipazioni di lunedì 1 giugno 2026. Nella puntata precedente del 29 maggio 2026. Venerdì 29 maggio abbiamo lasciato i protagonisti di Un posto al sole così. Dopo aver letto un messaggio di Vanni, Raffaele, geloso, litiga con la moglie e la tensione nella coppia esplode. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Un posto al sole, le anticipazioni dell’1 giugno 2026: Alberto va alla ricerca di Anna

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Un posto al sole anticipazioni 4-8 maggio 2026: Alberto diviso tra Anna e Gianluca

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