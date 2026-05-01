Tre giovani influencer alla ricerca del regalo perfetto | al Forum Palermo va in scena Viva la mamma

Venerdì 8 e sabato 9 maggio, in occasione della Festa della Mamma, a Forum Palermo, ci sarà una due giorni di intrattenimento dal titolo: Viva la mamma. L’appuntamento teatrale, curato da Piero Tutone, che si terrà in piazza Fashion (ingresso lato Uci), unisce teatro, moda e interattività, e darà.🔗 Leggi su Palermotoday.it

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Argomenti più discussi: Al Forum Palermo Viva La Mamma, L’ 8 e 9 maggio. Due giorni di intrattenimento per tutta la famiglia; Festa della mamma a Palermo, due giorni di show al Forum: teatro, moda e divertimento per famiglie; Forum Palermo celebra la Festa della Mamma con Viva la mamma.

L'8 e 9 maggio al Forum Palermo arriva ''Viva la mamma'': spettacoli gratuiti, sfilate e intrattenimento per grandi e piccoli. #FestadellamammaPalermo #ForumPalermo #VivalamammaForumPalermo #teatrobambini #eventigratisPalermomaggiofamiglie #intratt - facebook.com facebook