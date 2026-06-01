Il mondo è pieno di football

Il testo afferma che il mondo del football è molto vario e include più di quello noto come calcio e football americano. Sottolinea che ci sono molte varianti di questo sport, tutte con le proprie origini. La frase suggerisce una vasta diffusione e diversità delle discipline calcistiche nel mondo. Non fornisce dettagli specifici sulle origini o sulle diverse tipologie di football. La narrazione si concentra sull'ampiezza del fenomeno sportivo, senza approfondire aspetti storici o culturali.

Sono tanti, non solo quello americano e quello che noi chiamiamo calcio: hanno tutti un'origine comune e in uno l'Italia sta per giocare i Mondiali Nel mondo ci sono molti football, intesi come sport con una palla e qualcuno che, a seconda di ruoli e contesti di gioco, la prende a calci oppure la prende in mano. Nel 2028, alle Olimpiadi estive di Los Angeles, ci saranno tre football: quello che noi chiamiamo calcio (e gli inglesi chiamano football e negli Stati Uniti chiamano soccer), il flag football (la versione meno fisica, e meno americana, del football americano), e il rugby (che sì, è un football, e che alle Olimpiadi si gioca in una delle sue tante forme). 🔗 Leggi su Ilpost.it

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