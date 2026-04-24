Torna a Torino il Social Football Summit | l' evento all’Allianz Stadium dedicato alla Football Industry

Torna a Torino il Social Football Summit, l’evento dedicato alla Football Industry che si svolgerà il 10 e 11 novembre all’Allianz Stadium. Dopo l’edizione del 2025, che ha visto la partecipazione di oltre 3.500 persone, anche quella del 2026 si terrà nello stesso stadio. L’appuntamento si conferma come uno dei principali incontri europei nel settore e rappresenta un punto di riferimento nel panorama del calcio sociale e delle industrie collegate.

Il Social Football Summit (SFS) annuncia che dopo l’edizione del 2025, con oltre 3.500 partecipanti, anche quella del 2026 si svolgerà all’Allianz Stadium di Torino (il 10 e 11 novembre) e si conferma come uno dei principali appuntamenti europei dedicati alla Football Industry e un hub.🔗 Leggi su Torinotoday.it Notizie correlate Leggi anche: Football americano. Una giornata di sport e non solo, col flag football e con Duchi e Fenici in campo Football americano, nella seconda settimana di IFL successi per Parma e TorinoLa IFL – Italian Football League 2026 è tornata in campo per la seconda settimana di match. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: SFS 26 torna a Torino: il Social Football Summit il 10 e 11 novembre all'Allianz Stadium; Torino torna Capitale del Calcio: all’Allianz Stadium arriva il Social Football Summit 2026; Hand in Hand, Kameraden è diventato l’inno del Feyenoord perché lo ha imposto il suo popolo; Calcio in lutto, è morto Alex Manninger: l’ex portiere della Juventus coinvolto in un tragico incidente. Torna a Torino il Social Football Summit: l'evento all’Allianz Stadium dedicato alla Football IndustryPreferiamo controllare una cosa in più, aspettare quando serve, farci una domanda scomoda invece di cercare una scorciatoia. Con due caffè al mese ci aiuti a offrire un punto di riferimento solido, ... torinotoday.it SFS 26 torna a Torino: il Social Football Summit il 10 e 11 novembre all'Allianz StadiumIl Social Football Summit (SFS) annuncia l’edizione 2026, in programma il 10 e 11 novembre all’Allianz Stadium di Torino, confermandosi come uno dei principali appuntamenti europei dedicati alla Footb ... msn.com Perugia Sport Geopolitics Summit facebook