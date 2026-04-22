football americano una giornata di sport e non solo col flag football e con duchi e fenici in campo

Nel mondo del football americano, una giornata si conclude con partite di flag football tra le squadre Duchi e Fenici. Attorno a questi incontri si svolge un evento che coinvolge appassionati e atleti, offrendo uno spettacolo di sport e di energia. La stanchezza accumulata non è fisica, ma quella che si sente dopo aver dato il massimo in campo, consapevoli che il giorno successivo si tornerà a giocare, motivati dalla passione per il gioco.

C’è un tipo di stanchezza che non pesa. Quella che arriva dopo aver dato tutto in campo, sapendo che il giorno dopo si ricomincia, non per obbligo, ma per passione. È esattamente questo che ha vissuto il mondo delle Txt Aquile Ferrara lo scorso weekend. Il sabato l’impegno era serio: un match di Prima Divisione contro i Guelfi, con tutto ciò che comporta in termini di preparazione, concentrazione e adrenalina. La domenica mattina, però, il Mike Wyatt Field si è svegliato con una nuova missione: ospitare un bowl di flag football che ha radunato squadre, famiglie e appassionati in quello che si è rivelato uno degli eventi più riusciti della stagione.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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