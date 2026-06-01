Il miracolo di A pranzo con i nonni

Da ilsipontino.net 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un gruppo di anziani ha condiviso un pranzo con i nipoti in una sala di una residenza. Seduti intorno a un lungo tavolo, i bambini hanno distribuito piatti preparati in casa, mentre gli anziani li hanno ascoltati e sorriso. La scena si è svolta senza incidenti, con un’atmosfera di calore e tranquillità. Nessun evento imprevisto è stato segnalato durante l’incontro, che si è concluso con un arrivederci tra abbracci e parole di affetto.

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Ci sono giorni in cui il tempo sembra fermarsi, inchinandosi alla bellezza dei sentimenti più puri. Giorni in cui i corridoi di una struttura sanitaria non profumano di fredda routine, ma dell’aroma caldo e avvolgente del sugo della domenica, di pane spezzato con amore e di ricordi che tornano a fiorire. La conclusione del progetto "A pranzo con i nonni", che ha visto l’Ipeoa "M. Lecce" di San Giovanni Rotondo farsi promotore di un'iniziativa straordinaria, non è stata una semplice cerimonia di chiusura, ma una vera e propria epifania del cuore. Un viaggio poetico capace di gettare un ponte di luce tra il passato e il futuro, dove gli alunni, i docenti, gli assistenti tecnici, i collaboratori e le famiglie si sono fusi in un unico, grande abbraccio con gli ospiti della RSA. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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