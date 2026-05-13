Domenica con i nonni | il rifugio Enpa di Novara apre le porte per far conoscere i suoi ospiti senior

Da novaratoday.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 17 maggio, il rifugio dell’Enpa di Novara aprirà le sue porte per un evento dedicato agli animi più anziani. Durante la giornata, i visitatori potranno conoscere da vicino alcuni cani e gatti di età avanzata che vivono nella struttura. L’iniziativa mira a sensibilizzare sull’importanza di adottare anche gli animali più anziani, offrendo loro un pomeriggio di attenzione e affetto.

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Il rifugio dell'Enpa di Novara organizza per domenica 17 maggio un pomeriggio dedicato ai cani e ai gatti più anziani ospitati nella struttura. L'evento, intitolato "Domenica con i nonni", si svolgerà dalle 14,30 alle 18 presso la sede di via del Gazzurlo 57.L'iniziativa punta a far conoscere la.🔗 Leggi su Novaratoday.it

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