A pranzo con i nonni

Da ilsipontino.net 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un progetto promosso dall’ASL di Foggia intitolato “A pranzo con i nonni” ha ricevuto il “Premio UNIMPRESA 2026” dall’Università degli Studi di Foggia. L’iniziativa mira a coinvolgere le persone anziane in incontri conviviali, promuovendo momenti di socializzazione e vicinanza con le famiglie. La premiazione si è svolta recentemente, riconoscendo il valore sociale e umano di questa attività che coinvolge diverse comunità locali.

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L’iniziativa di ASL Foggia “” ha ricevuto il prestigioso “Premio UNIMPRESA 2026” dall’Università degli Studi di Foggia per lo straordinario valore umano e sociale. Il progetto che unisce generazioni, crea ponti tra pubblico e volontariato, valorizza la fragilità e custodisce le tradizioni del nostroterritorio attraverso tradizioni, ricordi e piatti tipici. Nato nel 2019 da un’idea condivisa del Prof. Luigi Talienti e Carolina Villani, il progetto dà vita a momenti speciali dedicati alle ricorrenze più sentite: Natale, Carnevale, San Valentino, Festa del Papà. Occasioni in cui la cucina diventa memoria viva, cura reciproca... 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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