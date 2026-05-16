Un progetto promosso dall’ASL di Foggia intitolato “A pranzo con i nonni” ha ricevuto il “Premio UNIMPRESA 2026” dall’Università degli Studi di Foggia. L’iniziativa mira a coinvolgere le persone anziane in incontri conviviali, promuovendo momenti di socializzazione e vicinanza con le famiglie. La premiazione si è svolta recentemente, riconoscendo il valore sociale e umano di questa attività che coinvolge diverse comunità locali.

L’iniziativa di ASL Foggia “” ha ricevuto il prestigioso “Premio UNIMPRESA 2026” dall’Università degli Studi di Foggia per lo straordinario valore umano e sociale. Il progetto che unisce generazioni, crea ponti tra pubblico e volontariato, valorizza la fragilità e custodisce le tradizioni del nostroterritorio attraverso tradizioni, ricordi e piatti tipici. Nato nel 2019 da un’idea condivisa del Prof. Luigi Talienti e Carolina Villani, il progetto dà vita a momenti speciali dedicati alle ricorrenze più sentite: Natale, Carnevale, San Valentino, Festa del Papà. Occasioni in cui la cucina diventa memoria viva, cura reciproca... 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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