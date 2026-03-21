Una donna ha raccontato di aver scoperto durante la luna di miele che il suo marito ha un pene di dimensioni inferiori alla media. La coppia si è sposata dopo aver deciso di rispettare la tradizione del matrimonio religioso senza aver mai affrontato prima il tema del sesso. La testimonianza sottolinea come alcune coppie scelgano di attendere fino al matrimonio senza discutere apertamente di questioni intime.

Il sesso prima del matrimonio? C’è, ancora oggi, chi riesce ad attenersi alla antica tradizione. E ci sono coppie che non si pongono assolutamente il problema fino alla fatidica prima notte di nozze. È quello che è accaduto a due sposini che hanno coronato il loro giorno più bello per poi organizzare una luna di miele indimenticabile. Lei ha sempre rispettato il desiderio di lui di non avere rapporti sessuali prima delle nozze, ma poi qualcosa è andato storto . Come riporta il Daily Star, la sposina si è sfogata con gli amici più stretti perché ha scoperto il neo marito le ha raccontato una serie di bugie, inventandosi tutto per impedirle di scoprire il suo micropene prima del matrimonio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Il mio fidanzato non voleva fare sesso fuori dal matrimonio. Ci siamo sposati e in luna di miele ho scoperto che ha un micro pene”: lo sfogo di una sposina

Articoli correlati

“La famiglia di mio marito ha organizzato tutto il mio matrimonio senza considerarmi, io ora pretendo solo che mia suocera indossi un abito di raso anche se lo odia. Sono cattiva?”: lo sfogo della sposaUna richiesta pensata per “armonizzare” l’estetica del matrimonio si è trasformata in un caso virale.

Leggi anche: “Tre anni per vedere in carcere il mio ex fidanzato dopo le violenze che ho subito. Oggi l’ennesimo sconto di pena. Questo Paese fa schifo”: lo sfogo di Chiara Balistreri

Ho detto al mio ragazzo:Non sono ancora pronta per il matrimonio. E me ne sono andata...

Una selezione di notizie su Il mio fidanzato non voleva fare sesso...

Temi più discussi: Jeff Buckley è immortale; Non volevo figli, poi ne ho avuto uno a 40 anni. Ora mi chiedo perché ho aspettato tanto. E ne voglio un altro; 101 film romantici che scalderanno i vostri cuori e le vostre serate; Lui le regala un gratta e vinci, lei vince 500mila euro e scappa di casa: fidanzati in lite.

Non voglio figli ma il mio fidanzato si: poi ho capito come fareL’amore vince davvero su tutto? In alcune occasioni, purtroppo, no. Esistono delle circostanze in cui anche un sentimento puro come l’amore può non essere sufficiente per superare le divergenze e ... 105.net

Samira Lui: «Niente nozze o figli, prima voglio una casa e un lavoro stabile. Mamma non voleva uomini nel mio letto»Grazie al successo ottenuto con La Ruota della Fortuna, Samira Lui ha raggiunto negli ultimi mesi una popolarità senza precedenti, alimentando voci su un possibile futuro approdo al Festival di ... ilmattino.it

“Ero fidanzato e sognavo di diventare papà. Poi ho lasciato tutto per farmi prete. La mia fidanzata reagì male, pensava che mi avessero fatto il lavaggio del cervello. Oggi sui social mi propongono di sponsorizzare integratori, cibo per cani, creme, prodotti per c facebook

Napoli, a sua insaputa il fidanzato le vende borse di lusso: lei lo scopre sui social e lo denuncia #napoli x.com