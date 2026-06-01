Il Milan senza dirigenza riceve l'avviso FIGC per l'iscrizione al campionato | scade il 16 giugno

Il Milan, ancora senza una dirigenza ufficiale, ha ricevuto un avviso dalla FIGC riguardo all’iscrizione al campionato 20262027. La comunicazione è arrivata pochi giorni prima della scadenza, prevista per il 16 giugno. Il club ha tempo fino a quella data per completare le procedure e adempiere alle formalità richieste dall’organizzazione calcistica.

Il Milan ad oggi è ancora senza un assetto dirigenziale definito. Per iscriversi regolarmente alla stagione 20262027 mancano 15 giorni e la Federcalcio lo ha ricordato al club. L'unico al momento col potere di firma è Paolo Scaroni. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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