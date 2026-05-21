Inzaghi perde il campionato all'ultima giornata l'Al Hilal secondo senza mai essere sconfitto

Nell’ultima giornata del campionato, Inzaghi ha concluso la stagione senza conquistare il titolo, arrivando secondo. L’Al Hilal, invece, ha mantenuto una striscia di imbattibilità, senza mai perdere in campionato. Nonostante questa serie positiva, la squadra si è fermata al secondo posto, lasciando il primo a un avversario. Il tecnico ha visto svanire la possibilità di vincere il campionato per il secondo anno consecutivo all’ultima giornata di gioco.

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