Leao ha annunciato la volontà di lasciare il club, mentre Modric ha confermato il suo addio dopo il fallimento nel torneo europeo. La notizia ha suscitato scalpore tra i tifosi e gli addetti ai lavori, segnando un cambiamento significativo nella rosa della squadra. Entrambi i giocatori sono considerati tra i principali protagonisti della formazione. La decisione di partire arriva dopo le recenti sconfitte nelle competizioni internazionali. Nessuna comunicazione ufficiale sulle tempistiche o sui dettagli del trasferimento.

La notte di Milano si è trasformata nell’epicentro di un terremoto calcistico che rischia di ridisegnare completamente il futuro del club rossonero. Ieri sera, con una dichiarazione tanto improvvisa quanto perentoria, Rafael Leao ha annunciato la fine della sua lunghissima avventura con il Milan, anticipando un addio che si consumerà formalmente nella prossima finestra estiva di mercato. Un fulmine a ciel sereno che chiude un ciclo durato ben sette stagioni, contrassegnato da una crescita esponenziale, uno scudetto da protagonista assoluto e un rapporto viscerale con la tifoseria, che negli ultimi tempi si era però incrinato sotto il peso di critiche severe e prestazioni giudicate troppo altalenanti. 🔗 Leggi su Milanzone.it

© Milanzone.it - Il Milan perde i suoi campioni: Leao annuncia lo strappo e Modric dice addio dopo il fallimento europeo

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