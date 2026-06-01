Il Milan attraversa un momento di grande confusione, con tensioni tra il proprietario e lo staff tecnico. Il club chiede interventi rapidi e efficaci per risolvere la situazione, che rischia di compromettere la stabilità della squadra. La società invita a un intervento tempestivo per evitare ulteriori conseguenze negative, sottolineando l’urgenza di trovare una soluzione che possa riportare ordine e tranquillità. La situazione rimane in attesa di sviluppi.

Fate presto, se potete. E possibilmente fate anche bene perché il Milan è di tutti, non solo cosa vostra ed il Milan soffre. Fate presto e bene a restituire al calcio italiano e a milioni di innamorati rossoneri qualcosa in cui identificarsi e per il quale palpitare. Se anche, come evidente, ricostruirlo da cima a fondo non è impresa che si possa completare in sette giorni (il termine, però, lo avete messo voi) non si può giocare con il futuro di uno dei club più gloriosi d’Europa ancora a lungo. Una settimana dopo l’azzeramento verticale di tutta la società, preservando solo il proprietario Gerry Cardinale, il suo senior advisor – qualunque cosa voglia dire – Zlatan Ibrahimovi? e il futuro uomo centrale del progetto Massimo Calvelli, il Milan viaggia a fari spenti mentre intorno tutti gli altri corrono già a doppia velocità. 🔗 Leggi su Panorama.it

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© Panorama.it - Il Milan è un caos: Cardinale e Ibrahimovic, fate presto!

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