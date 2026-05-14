Cardinale Furlani Ibrahimovic e Allegri | a qualcuno interessa il Milan?

Il Milan si prepara ad affrontare due partite importanti, indipendentemente dal giorno e dall’orario in cui si svolgeranno. La squadra si gioca una parte significativa della stagione e la pressione aumenta di conseguenza. Tra i protagonisti di questa fase ci sono figure che hanno influenzato il club in passato, come l’ex dirigente e l’attaccante, oltre a allenatori e personalità religiose. La posta in gioco è alta e ogni risultato potrebbe avere ripercussioni sulla squadra e sul suo futuro.

Avviso ai naviganti: nelle prossime due partite, in qualsiasi ora e giorno si disputino, il Milan si gioca (sportivamente) la vita. Stare dentro o fuori la prossima Champions League fa tutta la differenza del mondo, è il confine sottile che passa tra investire e ridimensionare, rilanciare o deprimersi più di quanto non lo sia già oggi il popolo milanista. Interessa a qualcuno? Sembra di no, se è vero che mentre la squadra affonda tra una sconfitta e un pareggio, venendo risucchiata in una lotta che non le apparteneva, ai piani alti, medi e bassi di Casa Milan sembrano tutti impegnati a regolare i propri conti. L’ultimo capitolo della faida... 🔗 Leggi su Panorama.it

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