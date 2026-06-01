Il Follonica Gavorrano sta valutando l’ingaggio di Alessandro Manni come nuovo allenatore. L’ex del Foligno è tra i nomi più caldi per la panchina nel Girone E di Serie D. La società sta finalizzando le trattative, mentre si attendono sviluppi ufficiali. Manni è noto per il suo carisma e la sua esperienza nel campionato. Nessun dettaglio sulle tempistiche o altre candidature sono stati comunicati.

SERIE D Follonica Gavorrano va verso la scelta del nuovo condottiero: piace Alessandro Manni (foto). Il valzer delle panchine nel Girone E di Serie D sta per mettere a segno uno dei suoi colpi più importanti. Il Follonica Gavorrano, dopo non aver rinnovato con mister Lucio Brando, è alla ricerca di un nuovo tecnico e sta valutando alcune strade. La principale è quella che porta all’intesa definitiva con Alessandro Manni. La mossa decisiva porta la firma del direttore sportivo Jacopo Galbiati. Dopo aver valutato diversi profili di spessore per il dopo-Brando, la dirigenza biancorossoblù ha rotto gli indugi, individuando nell’ex tecnico del Foligno l’uomo perfetto per carisma e identità tattica. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Il mercato. FolGav sulle tracce di Manni. L’ex del Foligno piace per carisma

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