Calcio serie D | la sconfitta con il prato Passo falso del Foligno Manni | Penalizzati dalle decisoni dell’arbitro

Nel campionato di serie D, il Foligno ha subito una sconfitta casalinga contro il Prato, che ha determinato un allontanamento dalla zona play-off. Dopo la partita, l’allenatore ha commentato che la squadra è stata penalizzata dalle decisioni dell’arbitro. La partita ha visto il Foligno perdere punti importanti, influenzando la classifica, senza tuttavia generare preoccupazioni eccessive tra i tifosi e la società.

FOLIGNO – Il passo falso casalingo contro il Prato che ha spinto il Foligno fuori dalla zona play off, non deve sollevare nessun dramma. Il Foligno, in parità numerica, avrebbe avuto la forza per riequilibrare il risultato. L’episodi che ha consentito al Prato di passare in vantaggio ha sollevato perplessità per la decisione del direttore di gara. L’azione è partita da un netto fallo subito da Ceccuzzi, non sanzionato dal direttore di gara che successivamente ha fatto proseguire l’azione di Verde in sospetta posizione di fuorigioco. Decisione che ha innervosito i falchetti, culminata, pochi minuti più tardi dall’espulsione di Ferrara. "Ho la sensazione che fino all’espulsione – è stata l’analisi di Alessandro Manni – il Foligno, senza nulla da togliere alle grandi qualità del Prato, a mio avviso era stato padrone del campo.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Calcio serie D: la sconfitta con il prato. Passo falso del Foligno. Manni: "Penalizzati dalle decisoni dell’arbitro» Passo falso dell'Apu, sconfitta in trasferta a CremonaI bianconeri vengono surclassati a rimbalzo e perdono un importante scontro diretto in chiave playoff. Leggi anche: Calcio femminile: mezzo passo falso per Roma e Juve in Serie A. L’Inter ne approfitta Calcio serie C, la Dolomiti Bellunesi le prende dalla Pro Patria - facebook.com facebook